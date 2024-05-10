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В Молдове почти 200 людям грозит штраф за ношение запрещенных георгиевских лент

21:47, 10 мая 2024
Полиция Молдовы зафиксировала 189 человек с запрещенными георгиевскими лентами.
В Молдове почти 200 людям грозит штраф за ношение запрещенных георгиевских лент
Источник фото: romania.mfa.gov.ua
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Полиция Молдовы зафиксировала 9 мая 189 человек, которые нарушили запрет на ношение георгиевской ленты. По информации пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Дианы Фетко, сейчас правоохранители устанавливают имена нарушителей. Об этом пишет Newsmaker.

Фетко сообщила, что из 189 человек, которые несмотря на запрет отметили 9 мая георгиевскую ленту, 73 человека уже идентифицированы. "Личности остальных установят в ближайшее время", - добавила она.

Согласно законодательству, лицам, нарушившим запрет на ношение георгиевской ленты, грозит штраф в размере от 4500 до 9000 леев или от 30 до 60 часов общественных работ для физических лиц. В отношении юридических лиц и лиц, занимающих ответственные должности, предусмотрены штрафы от 9000 до 18000 леев.

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