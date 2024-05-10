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Как получить повторно свидетельство о госрегистрации актов гражданского состояния: разъяснение

21:33, 10 мая 2024
Свидетельство государственной регистрации актов гражданского состояния выдается повторно в двух случаях.
Как получить повторно свидетельство о госрегистрации актов гражданского состояния: разъяснение
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Управление государственной регистрации ЦГУ МЮ г. Киев напомнило, как получить повторно свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния.

У яких випадках видаються повторно свідоцтва:

- якщо оригінал свідоцтва було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено;

- у разі  внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення.

ХТО МАЄ ПРАВО ОТРИМАТИ:

- особа, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;

- представники особи у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

- представники закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.   

ДЕ ОТРИМАТИ:

у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання заявника та місця державної реєстрації актів цивільного стану.

Свідоцтва про  народження дітей повторно видаються:

- їх батькам та усиновителям незалежно від віку дитини;

- опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

УВАГА - особі,  позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно НЕ ВИДАЮТЬСЯ.

Свідоцтво про смерть повторно видається:

- другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, дідові і бабі як з боку батька, так і з боку матері);

- особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом;

- представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки  та піклування стосовно осіб, які мають право  на отримання свідоцтва.

ВАЖЛИВО –  після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно НЕ ВИДАЮТЬСЯ.

У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

УВАГА -  за видачу свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно сплачується державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.   

ТЕРМІНИ ВИДАЧІ СВІДОЦТВ ПОВТОРНО

у разі особистого звернення заявника до відділу державної реєстрації актів цивільного стану – В ДЕНЬ ЗВЕРНЕННЯ;

у разі направлення заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану  поштовим зв’язком – В СЕМИДЕННИЙ СТРОК свідоцтво надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника, про що доводиться його до відома.

Наразі маючи доступ до Порталу Дія та електронний цифровий підпис, перебуваючи у будь-якому куточку країни (вдома, на роботі, в дорозі), є можливість подати заяву про отримання документів про державну реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтв та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян) через Портал Дія та швидко, без відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, отримати відповідні документи за вказаною у заяві адресою.

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