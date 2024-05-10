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НАПК выявило признаки приобретения 7 млн грн необоснованных активов у начальника сервисного центра МВД на Днепропетровщине

17:10, 10 мая 2024
Речь идет о 4,9 млн грн наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн грн.
НАПК выявило признаки приобретения 7 млн грн необоснованных активов у начальника сервисного центра МВД на Днепропетровщине
Фото: НАПК
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника территориального сервисного центра ГСЦ МВД в Днепропетровской области почти на 7 млн грн. Об этом сообщает НАПК.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства. Речь идет о 4,9 млн грн наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн грн.

Так, признаки приобретения необоснованных активов более чем на 6,9 млн грн выявлены во время мониторинга образа жизни чиновника с учетом материалов, собранных в рамках досудебного расследования Специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды работником территориального МВД.

Служащий в своих объяснениях доказывал, что часть наличности в размере 90 тысяч долларов, которая была изъята у него во время обыска, ему ссудили третьи лица. Однако НАПК установило, что заемщики не имели для этого достаточно средств из законных источников.

Кроме того, НАПК выяснило, что автомобиль Škoda, владельцем которого в конце 2023 года стал сын сотрудника сервисного центра, был приобретен по поручению его отца. Такие действия свидетельствуют о намерениях скрыть реальные обстоятельства приобретения транспортного средства.

Указано, что согласно п. 5-7 ч.1 ст. 12 Закона «О предотвращении коррупции» НАПК передало материалы относительно должностного лица ТСЦ ГСЦ МВД в Днепропетровской области в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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