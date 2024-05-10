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НАЗК виявило ознаки набуття 7 млн грн необґрунтованих активів у начальника сервісного центру МВС на Дніпропетровщині

17:10, 10 травня 2024
Йдеться про 4,9 млн грн готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн грн.
НАЗК виявило ознаки набуття 7 млн грн необґрунтованих активів у начальника сервісного центру МВС на Дніпропетровщині
Фото: НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника територіального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області на майже 7 млн грн. Про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Йдеться про 4,9 млн грн готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн грн.

Так, ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 6,9 млн грн виявлено під час моніторингу способу життя посадовця з урахуванням матеріалів, зібраних в межах досудового розслідування Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди працівником територіального сервісного центру МВС.

Службовець у своїх поясненнях доводив, що частину готівки у розмірі 90 тисяч доларів, яку було вилучено у нього під час обшуку, йому позичили треті особи. Однак НАЗК встановило, що позичальники не мали для цього достатньо коштів із законних джерел.

Крім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Škoda, власником якого наприкінці 2023 року став син співробітника сервісного центру, було придбано за дорученням його батька. Такі дії свідчать про наміри приховати реальні обставини набуття траспортного засобу.

Вказано, що відповідно до п. 5-7 ч.1 ст. 12 Закону «Про запобігання корупції» НАЗК передало матеріали щодо посадовця ТСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській області до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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