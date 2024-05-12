На Франківщині рятувальники вивільнили жінку, яка застрягла пальцем у каблучці

На рятувальників опівночі чекала жінка з набряклим пальцем.

Джерело фото: ДСНС

На Івано-Франківщині рятувальники допомогли жінці зняти каблучку з пальця. Інцидент трапився у суботу, 11 травня. Опівночі до рятувальників по допомогу звернулась жінка, яка тривалий час не могла самостійно зняти каблучку з пальця.

Надзвичайники оперативно прибули за вказаною адресою в селі Вовчинець, де їх уже чекала жінка з набряклим пальцем.

Рятувальникам вдалося за допомогою спецінструментів вивільнили громадянку з пастки.

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