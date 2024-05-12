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На Франковщине спасатели высвободили женщину, застрявшую пальцем в кольце

22:00, 12 мая 2024
Спасателей в полночь ждала женщина с набухшим пальцем.
На Франковщине спасатели высвободили женщину, застрявшую пальцем в кольце
Источник фото: ГСЧС
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На Ивано-Франковщине спасатели помогли женщине снять кольцо с пальца. Инцидент произошел в субботу, 11 мая. В полночь к спасателям за помощью обратилась женщина, которая долгое время не могла самостоятельно снять кольцо с пальца.

Чрезвычайники оперативно прибыли по указанному адресу в селе Вовчинец, где их уже ждала женщина с набухшим пальцем.

Спасателям удалось с помощью специнструментов высвободить гражданку из ловушки.

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