На Франковщине спасатели высвободили женщину, застрявшую пальцем в кольце

Спасателей в полночь ждала женщина с набухшим пальцем.

Источник фото: ГСЧС

На Ивано-Франковщине спасатели помогли женщине снять кольцо с пальца. Инцидент произошел в субботу, 11 мая. В полночь к спасателям за помощью обратилась женщина, которая долгое время не могла самостоятельно снять кольцо с пальца.

Чрезвычайники оперативно прибыли по указанному адресу в селе Вовчинец, где их уже ждала женщина с набухшим пальцем.

Спасателям удалось с помощью специнструментов высвободить гражданку из ловушки.

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