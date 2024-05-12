В каких подразделениях будут служить мобилизованные заключенные: разъяснение Минобороны

В Минобороны заявили, что мобилизованные осужденные смогут служить в специальных подразделениях воинских частей.

Фото: glavred.info

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что осужденные граждане, которые будут мобилизованы в армию, будут нести службу в специальных подразделениях. Однако решение о мобилизации будет зависеть не только от заключенного.

«Решение по мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВЛК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение», - сказал он.

Спикер отметил, что решение об условно-досрочном освобождении заключенного принимает суд. Мобилизированные осужденные могут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей.

Кроме того, Лазуткин объяснил, что не все осужденные смогут мобилизовать в армию. Ограничения будут действовать для лиц, отбывающих наказание или осужденных:

за преступления против основ безопасности Украины;

умышленное убийство двух или более людей, либо убийство с особой жестокостью, либо сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием;

преступления против половой свободы и неприкосновенности;

преступления, связанные с терроризмом;

нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек;

убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;

особенно тяжкие коррупционные преступления.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации осужденных – будут ли они иметь право уволиться потом с военной службы. По принятому закону о мобилизации осужденных условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не будет применяться к лицам, осужденным за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием, или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или осужденных за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, ч. 6-4. 348 УК, а также к осужденным должностным лицам, которые согласно пункту 1 ч. 3 примечания к статье 368 УК занимали особо ответственное положение.

Напомним, по словам главы политической партии «Слуга Народа» Елены Шуляк, встать на защиту Родины смогут далеко не все желающие во время добровольной мобилизации осужденных.

По словам Шуляк, закон о мобилизации осужденных позволит привлечь в ВСУ тысячи человек.

Добавим, министр юстиции Денис Малюська прокомментировал принятый 8 мая как закон законопроект 11079-1 о мобилизации осужденных.

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