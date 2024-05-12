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В яких підрозділах служитимуть мобілізовані ув’язнені: роз’яснення Міноборони

16:18, 12 травня 2024
У Міноборони заявили, що мобілізовані засуджені зможуть служити у спеціальних підрозділах військових частин.
В яких підрозділах служитимуть мобілізовані ув’язнені: роз’яснення Міноборони
Фото: glavred.info
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Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що засуджені громадяни, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від ув'язненої особи.

 «Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ», - сказав він.

Речник зазначив, що рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Крім того, Лазуткін пояснив, що не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені:

за злочини проти основ нацбезпеки України;

умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

злочини проти статевої свободи та недоторканості;

злочини, пов’язані з тероризмом;

порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

особливо тяжкі корупційні злочини.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених – чи матимуть вони право звільнитися потім з військової служби. За прийнятим законом про мобілізацію засуджених умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не буде застосовуватися до осіб, засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджених за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджених за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1 , 258-258-6, ч. 4 статті 286-1, статтею 348 КК, а також до засуджених службових осіб, які згідно з пунктом 1 ч. 3 примітки до статті 368 КК займали особливо відповідальне становище.

Нагадаємо, за словами очільниці політичної партії «Слуга Народу» Олени Шуляк, стати до захисту Батьківщини зможуть далеко не всі охочі під час добровільної мобілізації засуджених.

За словами Шуляк, закон про мобілізацію засуджених дасть змогу залучити в ЗСУ тисячі людей.

Додамо, міністр юстиції Денис Малюська прокоментував ухвалений 8 травня як закон законопроект 11079-1 про мобілізацію засуджених.

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