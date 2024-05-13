Наступ росіян на Харківщині: у Генштабі розповіли, яка наразі ситуація

Ворог продовжує наступальні дії на Харківщині.

Фото: suspilne.media

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку російські окупанти не припиняють наступальні дії, намагаючись витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.

Зазначається, що станом на 14:00 росіяни здійснили 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено. Водночас Сили оборони контратакують.

Противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки - 8 одиниць.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на передовій на Харківщині тривають оборонні бої та жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги.

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