Наступление россиян на Харьковщине: в Генштабе рассказали, какая сейчас ситуация

Враг продолжает наступательные действия в Харьковской области.

Фото: suspilne.media

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении российские оккупанты не прекращают наступательные действия, пытаясь вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

Отмечается, что по состоянию на 14:00 россияне совершили 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения. Противник имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено. В то же время Силы обороны контратакуют.

Противник нанес 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.

С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на передовой в Харьковской области продолжаются оборонительные бои и жестокие бои на значительной части пограничной полосы.

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