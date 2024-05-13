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Полицейский из Ровенской области придумывал правонарушения людям, чтобы приписать себе рабочие показатели

17:12, 13 мая 2024
За фальшивые постановления полицейского оштрафовали и отстранили от службы на год.
Полицейский из Ровенской области придумывал правонарушения людям, чтобы приписать себе рабочие показатели
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Полицейского из Ровенской области судили за составление постановлений на людей по вымышленным нарушениям с целью улучшения своих рабочих показателей. Рокитновский районный суд оштрафовал его на 34 тысячи гривен и отстранил от службы на год.

По приговору суда от 8 мая, в январе 2022 года составлено постановление на местного жителя Рокитного за курение в неустановленном месте, а также за нарушение общественного порядка на железнодорожном вокзале. Полицейский также составил аналогичное постановление на другого жителя поселка за те же нарушения.

Подсудимый использовал доступ к персональным данным потерпевших, чтобы составить на них протоколы о правонарушениях. В результате эти мужчины были вынуждены уплатить штрафы по 51 гривне за преступления, которые они на самом деле не совершали.

Судья Алла Комзюк признала правоохранителя виновным в служебном подлоге по частям 1 статьи 32 и 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Он получил штраф в размере 34 тысяч гривен и отстранение от службы в правоохранительных органах на год. Кроме того, ему придется заплатить 15 145 гривен за привлечение экспертов. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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