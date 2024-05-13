Поліцейський з Рівненщини вигадував правопорушення людям, щоб приписати собі робочі показники

За фальшиві постанови поліцейського оштрафували і відсторонили від служби на рік.

Поліцейського з Рівненщини судили за складання постанов на людей за вигаданими порушеннями з метою покращення своїх робочих показників. Рокитнівський районний суд оштрафував його на 34 тисячі гривень і відсторонив від служби на рік.

За вироком суду від 8 травня, у січні 2022 року складено постанову на місцевого мешканця Рокитного за куріння у невстановленому місці, а також за порушення громадського порядку на залізничному вокзалі. Поліцейський також склав аналогічну постанову на іншого мешканця селища за ті самі порушення.

Підсудний використовував доступ до персональних даних потерпілих, щоб скласти на них протоколи про правопорушення. У результаті ці чоловіки були змушені сплатити штрафи по 51 гривню за злочини, які вони насправді не вчиняли.

Суддя Алла Комзюк визнала правоохоронця винним у службовому підробленні за частинами 1 статті 32 і 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Він отримав штраф у розмірі 34 тисяч гривень та відсторонення від служби у правоохоронних органах на рік. Крім того, йому доведеться сплатити 15 145 гривень за залучення експертів. Рішення може бути оскаржено в апеляційному суді.

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