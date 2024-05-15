У Міноборони відповіли, в скільки обходиться утримання одного військового на рік

У 2024 році утримання одного військового становить орієнтовно 1,2 млн грн на рік, але це без витрат на зброю.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ

У 2024 році утримання одного військового обходиться Україні орієнтовно в 1,2 млн грн на рік. В цю суму не входять витрати на зброю. Про це в інтерв’ю одному із українських видань повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

«2024-го утримання одного військового обходиться Україні орієнтовно в 1,2 млн грн на рік. Це без витрат на зброю. Наприклад, середня ціна харчування одного військового на день становить близько 114 гривень (мінімальна ціна за комплект — десь 104 гривні, а максимальна — 125 гривень)», - зазначив він.

Водночас Дмитро Кліменков зауважив, що витрати на військових залежать від роду військ, сезону і особливості експлуатації спорядження.

«Є позиції, які видають кілька разів на рік, а є комплекти, що видають раз на декілька років. Також речі можуть бути індивідуальними і груповими. Наприклад, намет абощо», - додав заступник міністра оборони.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони підвищило вимоги до якості та різноманітності продуктів харчування для ЗСУ – видалили деякі «екзотичні» позиції, які звужували можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших ходових позицій.

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