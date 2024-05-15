Практика судів
  1. В Україні

В Одесі держвиконавець за $35 000 обіцяв працевлаштувати особу до прокуратури

15:38, 15 травня 2024
В Одесі судитимуть двох шахраїв.
В Одесі держвиконавець за $35 000 обіцяв працевлаштувати особу до прокуратури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно держвиконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби в Одесі та його спільника за фактом закінченого замаху на шахрайство і підбурювання до надання неправомірної вигоди.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, держвиконавець, знаючи, що знайома його друга бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади прокурора в одній з окружних прокуратур м. Одеси, запропонував свою «допомогу» у працевлаштуванні. Для переконливості своєї пропозиції у допомозі він залучив колишнього працівника прокуратури.

«Службовець обіцяв за 35 тисяч доларів США через власні нібито знайомства у прокуратурі та за особистого посередництва свого спільника забезпечити отримання посади прокурора», - заявили у прокуратурі.

Натомість обвинувачені мали на меті заволодіти коштами, шляхом обману. Правоохоронці затримали фігурантів у січні після одержання всієї суми коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік при перетині кордону пред’явив довідку ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку, але його не пропустили через реакцію системи Гарт-1 – що вирішив Верховний Суд

Наявність чи збіг інформації про особу в оперативних базах даних системи «Гарт-1» автоматизовано забороняє особі право перетину державного кордону, незважаючи на довідку ВЛК про непридатність – Верховний Суд.

Заборона перебування в залі судових засідань не поширюється на потерпілого – Верховний Суд

Законом установлена заборона присутності в залі судового розгляду лише свідків, яких суд не допитував.

ВРП не знайшла ознак втручання у запиті НАБУ щодо кількості відпрацьованих суддею Верховного Суду Віктором Пророком днів та підстав його відсутності на роботі

НАБУ поцікавилося, яку кількість робочих днів суддя Віктор Пророк не перебував на робочому місці та попросило надати наказ чи розпорядження, на підставі якого Віктор Пророк відлучається від роботи – ВРП розглянула його скаргу.

До електронного кабінету в ЄСІТС миттєво направлятимуться документи виконавчого провадження – реалізовано нову функцію

Сторона процесу буде бачити в своєму електронному кабінеті документи виконавчого провадження і вважатиметься такою, що належним чином повідомлена про винесення виконавцем постанови.

Депутати пропонують спростити для ВККС можливість залучати кошти міжнародної технічної допомоги і опікуватися бюджетом Національної школи суддів

Народні депутати на чолі з Денисом Масловим внесли законопроект, який дозволить Вищій кваліфікаційній комісії суддів отримувати фінансування від міжнародних партнерів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду