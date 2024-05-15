В Одесі держвиконавець за $35 000 обіцяв працевлаштувати особу до прокуратури

В Одесі судитимуть двох шахраїв.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно держвиконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби в Одесі та його спільника за фактом закінченого замаху на шахрайство і підбурювання до надання неправомірної вигоди.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, держвиконавець, знаючи, що знайома його друга бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади прокурора в одній з окружних прокуратур м. Одеси, запропонував свою «допомогу» у працевлаштуванні. Для переконливості своєї пропозиції у допомозі він залучив колишнього працівника прокуратури.

«Службовець обіцяв за 35 тисяч доларів США через власні нібито знайомства у прокуратурі та за особистого посередництва свого спільника забезпечити отримання посади прокурора», - заявили у прокуратурі.

Натомість обвинувачені мали на меті заволодіти коштами, шляхом обману. Правоохоронці затримали фігурантів у січні після одержання всієї суми коштів.

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