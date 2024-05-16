Чи на всіх роботодавців поширюється закон про особливості трудових відносин під час війни: роз’яснення

У Держпраці зазначають, що закон №2136 визначає особливості трудових відносин працівників усіх підприємств незалежно від форми власності, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з ФОП.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомляє, чи на всіх роботодавців поширюється закон про особливості трудових відносин під час війни

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначає особливості проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами (далі – працівники), у період дії воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Раніше ми писали, чи може працівник на період простою виїхати в інше місто чи за кордон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.