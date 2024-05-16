На всех ли работодателей распространяется закон об особенностях трудовых отношений во время войны: разъяснение

В Гоструда отмечают, что закон №2136 определяет особенности трудовых отношений работников всех предприятий независимо от формы собственности, а также лиц, работающих по трудовому договору, заключенному с ФЛП.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает, на всех ли работодателей распространяется закон об особенностях трудовых отношений во время войны

Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» определяет особенности прохождения государственной службы, службы в органах местного самоуправления, особенности трудовых отношений работников всех предприятий, учреждений, организаций в Украине независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, представительств иностранных суб хозяйственной деятельности в Украине, а также лиц, работающих по трудовому договору, заключенному с физическими лицами (далее – работники), в период действия военного положения, введенного в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Ранее мы писали, может ли работник на период простоя уехать в другой город или за границу.

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