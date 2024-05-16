Практика судов
  1. В Украине

На всех ли работодателей распространяется закон об особенностях трудовых отношений во время войны: разъяснение

08:57, 16 мая 2024
В Гоструда отмечают, что закон №2136 определяет особенности трудовых отношений работников всех предприятий независимо от формы собственности, а также лиц, работающих по трудовому договору, заключенному с ФЛП.
На всех ли работодателей распространяется закон об особенностях трудовых отношений во время войны: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает, на всех ли работодателей распространяется закон об особенностях трудовых отношений во время войны

Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» определяет особенности прохождения государственной службы, службы в органах местного самоуправления, особенности трудовых отношений работников всех предприятий, учреждений, организаций в Украине независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, представительств иностранных суб хозяйственной деятельности в Украине, а также лиц, работающих по трудовому договору, заключенному с физическими лицами (далее – работники), в период действия военного положения, введенного в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Ранее мы писали, может ли работник на период простоя уехать в другой город или за границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащий хотел уволиться со службы в связи с наличием жены, имеющей инвалидность ІІІ группы и получил отказ – что решил Верховный Суд

Основание увольнения с военной службы в связи с наличием жены из числа лиц с инвалидностью является самостоятельным основанием, и закон не конкретизирует, какая именно группа инвалидности должна быть и необходим ли уход за лицом.

Определение следственного судьи, которым воинской части передано имущество – вещественные доказательства, не предусмотрена УПК, а потому подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Апелляционный суд, отказывая в проверке законности определения следственного судьи, не учел, что следственный судья, решая судьбу вещественных доказательств и передавая их воинской части, постановил судебное решение, которое не предусмотрено УПК.

Право на отсрочку можно реализовать только до момента обретения статуса военнослужащего – Верховный Суд

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано путем активных действий и оформления этой отсрочки уполномоченным органом – в частности, ТЦК.

На госслужбе и в органах местного самоуправления катастрофически не хватает специалистов – НАДС

В Агентстве считают, что необходима конкурентная заработная плата, а также нужно привлечь на госслужбу молодежь.

Мужчина при пересечении границы предъявил справку ВЛК о непригодности с исключением из военного учета, но его не пропустили из-за реакции системы Гарт-1 – решившего Верховный Суд

Наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВЛК о непригодности – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва