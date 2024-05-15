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ВАКС взыскал в доход государства два самолета российской компании

15:20, 15 мая 2024
Санкция в виде взыскания активов в доход государства применена к АО «Ильюшн Финанс Ко».
ВАКС взыскал в доход государства два самолета российской компании
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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и взыскал в доход государства два пассажирских самолета Ан-148-100Е, которые находятся на территории Украины. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых.

Она отметила, что санкция в виде взыскания активов в доход государства применена к АО «Ильюшн Финанс Ко.», являющейся специализированной компанией, входящей в состав государственной корпорации «Ростех», и отвечающей за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продаж самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

«АО «ИФК», в составе «Ростех», занимает свою нишу, что в целом обеспечивает функционирование стратегически важной для рф отрасли авиаперевозок. В условиях переориентации авиации рф на внутренних производителей и направленность на поддержку функционирования сектора авиационных перевозок за счет самолетов отечественного производства, «ИФК», как передовой лизингодатель в россии, играет существенную роль в поддержке авиационной отрасли и, как следствие, способствует высшему политическому руководству россии в противодействия санкционным ограничениям, которые были застолбованы к рф из-за развязывания агрессивной войны против Украины», - сообщила чиновница.

Также она добавила, что к началу и во время полномасштабного вторжения АО «Ильюшн Финанс Ко.» системно сотрудничает с высшим политическим руководством россии и принимает участие в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии россии, путем поставки самолетов и комплектующих в пользу силовых ведомств и структурных подразделений Министерства обороны рф.

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