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ВАКС стягнув у дохід держави два літаки російської компанії

15:20, 15 травня 2024
Санкція у виді стягнення активів в дохід держави застосована до АТ «Ільюшн Фінанс Ко».
ВАКС стягнув у дохід держави два літаки російської компанії
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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув в дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е, які знаходяться на території України. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Вона зазначила, що санкція у виді стягнення активів в дохід держави застосована до АТ «Ільюшн Фінанс Ко.», яка є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації «Ростех», та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків виготовлених на російських авіаційних заводах.

​«АТ «ІФК», в складі «Ростех», займає свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для рф галузі авіаперевезень. В умовах переорієнтації авіації рф на внутрішніх виробників та спрямованість на підтримку функціонування сектору авіаційних перевезень за рахунок літаків вітчизняного виробництва, «ІФК», як передовий лізингодавець в рф, відіграє суттєву роль в підтримці авіаційної галузі та, як наслідок, сприяє вищому політичному керівництву рф в протидії санкційним обмеженням, які були застовповані до рф через розв’язання агресивної війни проти України», - повідомила посадовиця.

​Також вона додала, що до початку та під час повномасштабного вторгнення АТ «Ільюшн Фінанс Ко.» системно співпрацює з вищим політичним керівництвом рф та приймає участь в матеріально технічному забезпеченні збройній агресії рф, шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони рф.

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