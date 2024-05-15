В Одессе госисполнитель за $35 000 обещал трудоустроить лицо в прокуратуру

В Одессе будут судить двух мошенников.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении госисполнителя одного из районных отделов государственной исполнительной службы в Одессе и его сообщника по факту оконченного покушения на мошенничество и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, госисполнитель, зная, что его знакомая желает принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности прокурора в одной из окружных прокуратур г. Одессы, предложил свою «помощь» в трудоустройстве. Для убедительности своего предложения он привлек бывшего работника прокуратуры.

«Служащий обещал за 35 тысяч долларов США через собственные якобы знакомства в прокуратуре и при личном посредничестве своего сообщника обеспечить получение должности прокурора», - заявили в прокуратуре.

Обвиняемые преследовали цель завладеть средствами, путем обмана. Стражи порядка задержали фигурантов в январе после получения всей суммы средств.

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