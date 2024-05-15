В Минобороны ответили, во сколько обходится содержание одного военного в год

В 2024 году содержание одного военного составляет ориентировочно 1,2 млн грн в год, но это без расходов на оружие.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

В 2024 году содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн грн в год. В эту сумму не входят расходы на оружие. Об этом в интервью одному из украинских изданий сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

«2024-го содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн грн в год. Это без затрат на оружие. Например, средняя цена питания одного военного на день составляет около 114 гривен (минимальная цена за комплект – где-то 104 гривны, а максимальная – 125 гривен)», - отметил он.

В то же время Дмитрий Клименков отметил, что расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенностей эксплуатации снаряжения.

Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка или другое», - добавил замминистра обороны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны повысило требования к качеству и разнообразию продуктов питания для ВСУ – удалили некоторые «экзотические» позиции, которые сужали возможности заказа мяса, молочных продуктов или других ходовых позиций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий