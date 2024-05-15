Практика судов
  1. В Украине

В Минобороны ответили, во сколько обходится содержание одного военного в год

22:00, 15 мая 2024
В 2024 году содержание одного военного составляет ориентировочно 1,2 млн грн в год, но это без расходов на оружие.
В Минобороны ответили, во сколько обходится содержание одного военного в год
Источник фото: Генеральный штаб ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2024 году содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн грн в год. В эту сумму не входят расходы на оружие. Об этом в интервью одному из украинских изданий сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

«2024-го содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн грн в год. Это без затрат на оружие. Например, средняя цена питания одного военного на день составляет около 114 гривен (минимальная цена за комплект – где-то 104 гривны, а максимальная – 125 гривен)», - отметил он.

В то же время Дмитрий Клименков отметил, что расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенностей эксплуатации снаряжения.

Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка или другое», - добавил замминистра обороны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны повысило требования к качеству и разнообразию продуктов питания для ВСУ – удалили некоторые «экзотические» позиции, которые сужали возможности заказа мяса, молочных продуктов или других ходовых позиций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина при пересечении границы предъявил справку ВЛК о непригодности с исключением из военного учета, но его не пропустили из-за реакции системы Гарт-1 – решившего Верховный Суд

Наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВЛК о непригодности – Верховный Суд.

Новые кандидаты на должности судей КСУ по квоте Съезда судей: Михаил Смокович и Андрей Овсиенко

На две должности судей Конституционного Суда претендуют председатель Кассационного админсуда, экс-председатель Совета правосудия и еще 14 кандидатов.

Верховный Суд объяснил, нужно ли определение следственного судьи для использования в выделенном уголовном производстве доказательств, полученных в результате НСРД в первичном производстве

Является ли допустимым доказательством протокол по результату НСРД, если прокурор не предоставил определение следственного судьи, которая позволяла бы использование в выделенном производстве доказательств, полученных в первичном производстве – позиция ВС.

Запрет пребывания в зале судебных заседаний не распространяется на потерпевшего – Верховный Суд

Законом установлен запрет присутствия в зале судебного разбирательства только свидетелей, которых суд не допрашивал.

ВСП не нашел признаков вмешательства в запросе НАБУ о количестве отработанных судьей Верховного Суда Виктором Пророком дней и оснований его отсутствия на работе

НАБУ поинтересовалось, какое количество рабочих дней судья Виктор Пророк не находился на рабочем месте и попросил предоставить приказ или распоряжение, на основании которого Виктор Пророк отлучается от работы – ВСП рассмотрел его жалобу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду