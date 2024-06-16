На Миколаївщині батька з сином підозрюють у продажі гуманітарних автівок для ЗСУ

Фігуранти отримували з Європи автівки для ЗСУ, які передавались як гуманітарна допомога, потім розміщували оголошення про продаж цих авто за ринковими цінами.

У Миколаєві суд відправив під варту батька з сином, які продавали гуманітарні авто для військових. Про це повідомляє Центральний райсуд Миколаєва.

Слідчий суддя розглянула клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно двох мешканців Первомайського району.

Громадянин Б. за попередньою змовою зі своїм батьком отримували з Європи автівки на потребу ЗСУ, які передавались як гуманітарна допомога. Після чого вони завозились в Україну та оформлювались за спрощеною процедурою.

Надалі підозрювані розміщували оголошення про продаж автомобілів та продавали їх військовослужбовцям за ринковими цінами.

Таким чином було реалізовано 26 автівок. В повідомленні про підозру містяться дані про реалізацію 8 автомобілів, власники яких встановлені.

Підозрювані заперечували проти задоволення клопотання та просили суд обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою. Захист зазначав, що дії підозрюваних кваліфіковано невірно та просив обрати запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Стосовно підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 6 мільйонів гривень стосовно громадянина Б. та 3 мільйони гривень щодо іншого фігуранта.

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