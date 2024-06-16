В Николаевской области отца с сыном подозревают в продаже гуманитарных автомобилей для ВСУ

Фигуранты получали из Европы автомобили на нужды ВСУ, которые передавались в качестве гуманитарной помощи, затем размещали объявления о продаже авто по рыночным ценам.

В Николаеве суд отправил под стражу отца с сыном, которые продавали гуманитарные авто для военных. Об этом сообщает Центральный райсуд Николаева.

Следственный судья рассмотрела ходатайство о применении меры пресечения в отношении двух жителей Первомайского района.

Гражданин Б. по предварительному сговору со своим отцом получали из Европы автомобили на нужды ВСУ, которые передавались как гуманитарная помощь. После чего они завозились в Украину и оформлялись по упрощенной процедуре.

В дальнейшем подозреваемые размещали объявления о продаже автомобилей и продавали их военнослужащим по рыночным ценам.

Таким образом было реализовано 26 автомобилей. В сообщении о подозрении содержатся данные о реализации 8 автомобилей, владельцы которых установлены.

Подозреваемые возражали против удовлетворения ходатайства и просили суд избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей. Защита отмечала, что действия подозреваемых квалифицированно неверно и просила избрать меры пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении подозреваемых применены меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 6 миллионов гривен по отношению к гражданину Б. и 3 миллиона гривен по отношению к другому фигуранту.

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