Зеленський хоче на другому Саміті миру «зафіксувати реальне закінчення війни»: головні тези з виступу Президента

Перший Саміт має визначити, як досягти справедливого миру, щоб на другому зафіксувати реальне закінчення війни, — Володимир Зеленський.

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський виступив під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру. Він зазначив, що все, про що домовляться учасники Саміту у Швейцарії, стане частиною миротворчого процесу України.

Зеленський також заявив, що під час першого Саміту Україна та міжнародні партнери мають разом вирішити, що означає справедливий мир для світу, після узгодження план дій передадуть представникам рф, щоб на другому Саміті "зафіксувати реальне закінчення війни".

Президент наголосив, що путін повинен перейти від "мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру".

"Зараз тут немає росії. Чому? Тому що якби росія була зацікавлена в мирі, не було б війни… Потім, коли план дій буде на столі погоджений всіма, прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам росії. Таким чином щоб на другому Самміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об’єднаний світ є світом миру, світом, який знає як правильно діяти", - сказав Зеленський.

Він додав, що "не треба наново винаходити колесо, коли Статут ООН уже визначає засади миру та нормального співіснування народів".

"Ми маємо просто до них повернутися – повернути їм дієвість. Це Формула миру. І заради цього нам потрібно визначитися з тим, як країни будуть співпрацювати і які будуть співлідерами, щоб зафіксувати та виконати план дій за кожним пунктом Формули миру. Це зрозумілі й досяжні цілі. Сьогодні ми можемо надати політичного імпульсу для реалізації всіх кроків, необхідних для реального миру", – сказав Зеленський.

У своїй промові Зеленський навів три очікування від мирної конференції у Швейцарії. Перше – "довести, що повернення безпеки справді можливе", друге – складання реального плану для втілення "формули миру", і третє – визначення, як країни будуть взаємодіяти на основі Статуту ООН.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Бюргенштоці у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.