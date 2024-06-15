Зеленский хочет на втором Саммите мира «зафиксировать реальное окончание войны»: главные тезисы из выступления Президента, видео

Первый Саммит должен определить, как достичь справедливого мира, чтобы на втором зафиксировать реальное окончание войны, - Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский выступил на первом пленарном заседании Глобального саммита мира. Он отметил, что все, о чем договорятся участники Саммита в Швейцарии, станет частью миротворческого процесса Украины.

Зеленский также заявил, что во время первого Саммита Украина и международные партнеры должны вместе решить, что означает справедливый мир для мира, после согласования план действий передадут представителям рф, чтобы на втором Саммите "зафиксировать реальное окончание войны".

Президент отметил, что путин должен перейти от "языка ультиматумов к языку мирового большинства, желающего справедливого мира".

"Сейчас здесь нет россии. Почему? Потому что если бы россия была заинтересована в мире, не было бы войны… Потом, когда план действий будет на столе согласован всеми, прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуникован представителям россии. Таким образом, чтобы на втором Саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны. Сейчас мы начинаем этот путь. Вместе мы должны доказать, что объединенный мир является миром мира, тем, который знает как правильно действовать", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "не нужно заново изобретать колесо, когда Устав ООН уже определяет принципы мира и нормального сосуществования народов".

"Мы должны просто к ним вернуться – вернуть им действенность. Это формула мира. И ради этого нам нужно определиться с тем, как страны будут сотрудничать и какие будут солидерами, чтобы зафиксировать и выполнить план действий по каждому пункту Формулы мира. Это понятны и достижимые цели. Сегодня мы можем придать политический импульс для реализации всех шагов, необходимых для реального мира", – сказал Зеленский.

В своем выступлении Зеленский привел три ожидания от мирной конференции в Швейцарии. Первое – "доказать, что возвращение безопасности действительно возможно", второе – составление реального плана для воплощения "формулы мира", и третье – "определение, как страны будут взаимодействовать на основе Устава ООН".

Напомним, что 15-16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии проходит первый Глобальный саммит мира по инициативе Украины.

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