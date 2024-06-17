Отримав повістку, але не з’явився до ТЦК: на Львівщині ухилянта відправили за ґрати

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу.

На Львівщині 31-річного чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі, передає Львівська обласна прокуратура.

Там зазначають, що обвинувачений визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Того ж дня йому вручено повістку, згідно якої мав з’явитися на відправку у військову частину.

В подальшому фігурант без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних сил України.

«Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову», - додали у прокуратурі.

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