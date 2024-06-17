Получил повестку, но не явился в ТЦК: на Львовщине уклониста отправили за решетку

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу

На Львовщине 31-летний мужчина признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, передает Львовская областная прокуратура.

Там отмечают, что обвиняемый признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается выводом военно-врачебной комиссии. В тот же день ему вручена повестка, согласно которой должен был явиться на отправку в воинскую часть.

В дальнейшем фигурант без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины.

«Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва», - добавили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.