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Лубінець: Постраждалим від сексуального насильства під час війни виплатять компенсації в 3000 євро

19:31, 19 червня 2024
Основна ціль проєкту — забезпечити доступ постраждалим до невідкладних проміжних репарацій.
Лубінець: Постраждалим від сексуального насильства під час війни виплатять компенсації в 3000 євро
Джерело фото: АР
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Постраждалим від сексуального насильства під час війни виплатять проміжні компенсації в розмірі три тисячі євро на людину. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що його представник з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов входить до складу Наглядової ради Пілотного проєкту з Невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Цей проєкт реалізується Глобальним фондом тих, хто пережив насильство.

Основна ціль проєкту — забезпечити доступ постраждалим до невідкладних проміжних репарацій.

«У межах Пілотного проєкту 500 постраждалих від СНПК отримають проміжні компенсації в розмірі 3000 євро. На сьогодні до мене вже звернулось 6 осіб, які виявили бажання взяти участь у проєкті.

Зі згоди постраждалих, я направив їхню контактну інформацію Глобальному фонду для призначення їм невідкладних проміжних репарацій. Мене запевнили, що опрацювання заявок буде конфіденційним та неупередженим», - повідомив Лубінець.

За словами Уповноваженого, участь у цьому проєкті жодним чином не обмежує право постраждалих отримувати допомогу в інших програмах.

«Звісно, виплата грошової допомоги не зможе розв’язати всі проблеми, однак я закликаю всіх консолідуватися і забезпечити постраждалих підтримкою і допомогою.

Особи, які постраждали від насильства, вчиненого військовослужбовцями рф, можуть звертатися до Офісу Омбудсмана. Ми виступаємо своєрідним містком між постраждалими від СНПК та організаціями, які надають допомогу», - наголосив Лубінець.

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