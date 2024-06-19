Лубинец: Пострадавшим от сексуального насилия во время войны выплатят компенсации в 3000 евро

Основная цель проекта – обеспечить доступ пострадавшим к неотложным промежуточным репарациям.

Пострадавшим от сексуального насилия во время войны выплатят промежуточные компенсации в три тысячи евро на человека. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что его представитель по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств, политическим и религиозным взглядам Михаил Спасов входит в состав Наблюдательного совета Пилотного проекта по Неотложным промежуточным репарациям для пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом. Этот проект реализуется Глобальным фондом тех, кто пережил насилие.

Основная цель проекта – обеспечить доступ пострадавшим к неотложным промежуточным репарациям.

«В пределах Пилотного проекта 500 пострадавших от СНПК получат промежуточные компенсации в размере 3000 евро. На сегодняшний день ко мне уже обратилось 6 человек, которые изъявили желание принять участие в проекте.

С согласия пострадавших я направил их контактную информацию Глобальному фонду для назначения им неотложных промежуточных репараций. Меня заверили, что обработка заявок будет конфиденциальной и беспристрастной», - сообщил Лубинец.

По словам Уполномоченного, участие в этом проекте никоим образом не ограничивает право пострадавших получать помощь в других программах.

«Конечно, выплата денежной помощи не сможет решить все проблемы, однако я призываю всех консолидироваться и обеспечить пострадавших поддержкой и помощью.

Лица, пострадавшие от насилия, совершенного военнослужащими рф, могут обращаться к Офису Омбудсмана. Мы выступаем своеобразным мостиком между пострадавшими от СНПК и оказывающими помощь организациями», - подчеркнул Лубинец.

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