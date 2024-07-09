Посадовець митниці та мешканка Закарпаття організували схему переправлення ухилянтів через кордон

Зловмисники переправляли ухилянтів до країн Європейського Союзу поза межами пунктів пропуску на території Закарпатської області.

Фото: lviv.gp.gov.ua

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника одного із відділів митного оформлення митного поста Львівської митниці та мешканці Закарпатської області, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, для цього «клієнти» приїжджали у Львів, де їх зустрічав підозрюваний та проводив інструктаж щодо поводження під час незаконного перетину держкордону. Окрім цього, службовець давав поради та вказівки щодо поведінки у разі виникнення різних ситуацій.

Чоловік також забезпечував поселення своїх «клієнтів» у готель та їх трансфер у Закарпатську область, де їх зустрічала місцева мешканка. Підозрювана відповідала за поселення та забезпечення продуктами харчування ухилянтів.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, за грошову винагороду в розмірі від 10 000 до 15 000 доларів зловмисники переправляли ухилянтів до країн Європейського Союзу поза межами пунктів пропуску на території Закарпатської області.

Задокументовано, що таким способом перетнули кордон щонайменше двоє людей.

Зловмисникам інкримінують організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідчі дії тривають. Встановлюються усі обставини вчинення злочинів та вживаються заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.

У прокурорі додали, що підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою із правом внесення застави.

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