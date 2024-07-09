Практика судів
  1. В Україні

Посадовець митниці та мешканка Закарпаття організували схему переправлення ухилянтів через кордон

21:34, 9 липня 2024
Зловмисники переправляли ухилянтів до країн Європейського Союзу поза межами пунктів пропуску на території Закарпатської області.
Посадовець митниці та мешканка Закарпаття організували схему переправлення ухилянтів через кордон
Фото: lviv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника одного із відділів митного оформлення митного поста Львівської митниці та мешканці Закарпатської області, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, для цього «клієнти» приїжджали у Львів, де їх зустрічав підозрюваний та проводив інструктаж щодо поводження під час незаконного перетину держкордону. Окрім цього, службовець давав поради та вказівки щодо поведінки у разі виникнення різних ситуацій.

Чоловік також забезпечував поселення своїх «клієнтів» у готель та їх трансфер у Закарпатську область, де їх зустрічала місцева мешканка. Підозрювана відповідала за поселення та забезпечення продуктами харчування ухилянтів.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, за грошову винагороду в розмірі від 10 000 до 15 000 доларів зловмисники переправляли ухилянтів до країн Європейського Союзу поза межами пунктів пропуску на території Закарпатської області.

Задокументовано, що таким способом перетнули кордон щонайменше двоє людей.

Зловмисникам інкримінують організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідчі дії тривають. Встановлюються усі обставини вчинення злочинів та вживаються заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.

У прокурорі додали, що підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою із правом внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня – речник ТЦК

Чоловіки, які ходили уточнювати дані до ТЦК до 18 травня, мали провести таке уточнення і після 18 травня, інакше отримають штраф – речник ТЦК.

Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування

Тестування на знання норм права у рамках кваліфікаційного іспиту розпочнеться з 30 липня.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

«Голий» оклад суддів Верховного Суду можуть підняти з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн – Комітет рекомендує уніфікувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів

У Комітеті з правової політики пропонують підняти величину для розрахунку окладів суддів з 2102 грн до «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн, що дасть змогу їх підвищити.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України