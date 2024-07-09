Чиновник таможни и жительница Закарпатья организовали схему переправки уклонистов через границу

Злоумышленники переправляли уклонистов в страны Европейского Союза за пределами пунктов пропуска на территории Закарпатской области.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов таможенного оформления таможенного поста Львовской таможни и жители Закарпатской области, организовавших схему незаконной переправки военнообязанных через границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, для этого «клиенты» приезжали во Львов, где их встречал подозреваемый и проводил инструктаж по поведению во время незаконного пересечения госграницы. Кроме того, служащий давал советы и указания поведения в случае возникновения различных ситуаций.

Мужчина также обеспечивал поселение своих «клиентов» в гостиницу и их трансфер в Закарпатскую область, где их встречала местная жительница. Подозреваемая отвечала за поселение и обеспечение продуктами питания уклонистов.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, за денежное вознаграждение в размере от 10 000 до 15 000 долларов злоумышленники переправляли уклонистов в страны Европейского Союза за пределами пунктов пропуска на территории Закарпатской области.

Задокументировано, что таким способом пересекли границу по меньшей мере два человека.

Злоумышленникам инкриминируют организацию незаконной переправки военнообязанных лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, повторно, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений и принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности всех причастных лиц.

В прокуроре добавили, что подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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