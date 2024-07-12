Укрзалізниця збільшує кількість рейсів регіональних поїздів між Львовом, горами та Чернівцями

Починаючи з 12 липня, буде введено кілька нових рейсів.

Джерело фото: УЗ

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Укрзалізниця анонсувала збільшення кількості днів курсування додаткових регіональних поїздів, що з'єднують Львів з горами та Чернівцями.

Починаючи з 12 липня:

Регіональний поїзд №816/815 Коломия — Львів по п'ятницях розпочинатиме свій маршрут з Чернівців замість Коломиї. Відправлення о 05:32, Коломия 06:44-06:54, Івано-Франківськ 07:43-07:55, прибуття до Львова о 10:07.

Починаючи з 15 липня:

Регіональний поїзд №816/815 Рахів — Львів курсуватиме ще й по понеділках. Відправлення з Рахова о 03:48, Івано-Франківськ 07:50-07:55, прибуття до Львова о 10:07. Поїзд проїжджатиме через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірна та інші туристичні міста.

Додатковий регіональний поїзд №818/817 Львів — Чернівці курсуватиме по понеділках. Відправлення зі Львова о 15:22, Івано-Франківськ 17:34-17:42, Коломия 18:35-18:37, Чернівці 19:53.

Зміни в розкладі:

Через коригування розкладу руху, 12 липня приміський поїзд №6438 Івано-Франківськ - Коломия відправиться з початкової станції о 05:27 замість 05:55.

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