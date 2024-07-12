Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця увеличивает количество рейсов региональных поездов между Львовом, горами и Черновцами

10:11, 12 июля 2024
Начиная с 12 июля, будет введено несколько новых рейсов.
Укрзализныця увеличивает количество рейсов региональных поездов между Львовом, горами и Черновцами
Источник фото: УЗ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця анонсировала увеличение количества дней курсирования дополнительных региональных поездов, соединяющих Львов с горами и Черновцами.

Начиная с 12 июля:

Региональный поезд №816/815 Коломыя - Львов по пятницам будет начинать свой маршрут из Черновцов вместо Коломыи. Отправление в 05:32, Коломыя 06:44-06:54, Ивано-Франковск 07:43-07:55, прибытие во Львов в 10:07.

Начиная с 15 июля:

Региональный поезд №816/815 Рахов - Львов будет курсировать еще и по понедельникам. Отправление из Рахова в 03:48, Ивано-Франковск 07:50-07:55, прибытие во Львов в 10:07. Поезд будет проезжать через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворная и другие туристические города.

Дополнительный региональный поезд №818/817 Львов - Черновцы будет курсировать по понедельникам. Отправление из Львова в 15:22, Ивано-Франковск 17:34-17:42, Коломыя 18:35-18:37, Черновцы 19:53.

Изменения в расписании:

Из-за корректировки расписания движения, 12 июля пригородный поезд №6438 Ивано-Франковск - Коломыя отправится с начальной станции в 05:27 вместо 05:55.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина увидел в Резерв+, что находится в розыске и добровольно пошел в ТЦК сообщить, что состоит на учете с 2008 года и имеет 3 детей, но получил штраф в 17 тысяч грн – что решил суд

Обновляя свои данные в Резерв+, он увидел, что находится в розыске, после чего добровольно прибыл в ТЦК, но ему выписали штраф в 17 тысяч грн.

Часы больше переводить не будут – Комитет рекомендовал парламенту принять закон

Верховная Рада получила рекомендацию Комитета принять в целом многострадальный закон о прекращении практики перевода часов на летнее или зимнее время.

Приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства – в Минобороны объяснили, есть ли в этой связи у Украины дополнительные обязательства

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко объяснила, почему приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства и имеет ли Украина по этому поводу дополнительные обязательства.

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава: «Прошел полиграф, к сливам не причастен»

Гизо Углава заявил, что прошел детектор лжи и «именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией, была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы».

Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов провалился – будет объявлен новый конкурс

Финалисты конкурса Евгений Васильев и Юрий Пшевлоцкий не убедили Конкурсную комиссию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області