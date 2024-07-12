Укрзализныця увеличивает количество рейсов региональных поездов между Львовом, горами и Черновцами

Начиная с 12 июля, будет введено несколько новых рейсов.

Источник фото: УЗ

Укрзализныця анонсировала увеличение количества дней курсирования дополнительных региональных поездов, соединяющих Львов с горами и Черновцами.

Начиная с 12 июля:

Региональный поезд №816/815 Коломыя - Львов по пятницам будет начинать свой маршрут из Черновцов вместо Коломыи. Отправление в 05:32, Коломыя 06:44-06:54, Ивано-Франковск 07:43-07:55, прибытие во Львов в 10:07.

Начиная с 15 июля:

Региональный поезд №816/815 Рахов - Львов будет курсировать еще и по понедельникам. Отправление из Рахова в 03:48, Ивано-Франковск 07:50-07:55, прибытие во Львов в 10:07. Поезд будет проезжать через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворная и другие туристические города.

Дополнительный региональный поезд №818/817 Львов - Черновцы будет курсировать по понедельникам. Отправление из Львова в 15:22, Ивано-Франковск 17:34-17:42, Коломыя 18:35-18:37, Черновцы 19:53.

Изменения в расписании:

Из-за корректировки расписания движения, 12 июля пригородный поезд №6438 Ивано-Франковск - Коломыя отправится с начальной станции в 05:27 вместо 05:55.

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