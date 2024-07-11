ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Олевский районный суд Житомирской области

Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении Григория Нижника на должность судьи Олевского райсуда Житомирской области.

Высший совет правосудия 11 июля принял решение о внесении представления Президенту Владимиру Зеленскому о назначении Григория Нижника на должность судьи Олевского районного суда Житомирской области.

В ВСП сообщают, что во время предварительного рассмотрения рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины не обнаружено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидата, свидетельствующих о несоответствии кандидата критерию добропорядочности или профессиональной этики.

"По результатам рассмотрения рекомендации Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту представления о назначении судьи", - отметили в ВСП.

Напомним, что 8 мая Президент Зеленский подписал указы о назначении 114 судей местных судов, а 4 июля он назначил на должности еще 215 судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.