ВРП внесе Зеленському подання про призначення судді до Олевського районного суду Житомирської області

Вища рада правосуддя 11 липня ухвалила рішення про внесення подання Президенту Володимиру Зеленському про призначення Григорія Нижника на посаду судді Олевського районного суду Житомирської області.
У ВРП повідомляють, що під час попереднього розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидата, що свідчили б про невідповідність кандидата критерію доброчесності чи професійної етики.
"За результатами розгляду рекомендації Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президенту подання про призначення судді", - зазначили у ВРП.
Нагадаємо, що 8 травня Президент Зеленський підписав укази про призначення 114 суддів місцевих судів, а 4 липня він призначив на посади ще 215 суддів.
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