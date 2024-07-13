На купол Софії Київської повертають відреставрований хрест

На центральний купол Софії Київської повертають останній відреставрований хрест.

Джерело фото: Суспільне/Анна Железняк

У столиці на центральну маківку прадавньої святині Софії Київської повертають оновлений хрест. Наприкінці минулого року його зняли для проведення реставраційних робіт через аварійний стан. Про це пише «Суспільне».

Центральний хрест, вагою 150 кілограмів і довжиною приблизно 2,5 метри. Востаннє реставрація проводилася у 60-х роках минулого століття. Хрест оновили за унікальною реставраційною технологією старовинного карбування.

У Національному заповіднику «Софія Київська» розповіли, що усі роботи із реставрації хрестів були виконані за гроші благодійників, держава на це не витрачалася.

Джерело фото: Суспільне/Анна Железняк

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