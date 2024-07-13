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На купол Софии Киевской возвращают отреставрированный крест

22:30, 13 июля 2024
На центральный купол Софии Киевской возвращают последний отреставрированный крест.
На купол Софии Киевской возвращают отреставрированный крест
Источник фото: Общественное/Анна Железняк
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В столице на центральную макушку древнейшей святыни Софии Киевской возвращают обновленный крест. В конце прошлого года он был снят для проведения реставрационных работ из-за аварийного состояния. Об этом пишет «Общественное».

Центральный крест весом 150 килограммов и длиной примерно 2,5 метра. Последний раз реставрация проводилась в 60-х годах прошлого века. Крест обновили по уникальной реставрационной технологии старинной чеканки.

В Национальном заповеднике «София Киевская» рассказали, что все работы по реставрации крестов были выполнены за деньги благотворителей, государство на это не тратилось.

Источник фото: Общественное/Анна Железняк

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