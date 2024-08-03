У Луцьку чоловік погрожував пістолетом правоохоронцям

39-річному мешканцю Луцька оголосили підозру за погрози з пістолетом.

39-річному мешканцю Луцька, який погрожував зброєю службовим особам і правоохоронцям, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України. Чоловіка звинувачують у погрозах щодо службової особи (ст. 350 ККУ) та погрозах правоохоронцям (ст. 345 ККУ). Про це повідомили у поліції Волинської області.

1 серпня на проспекті Молоді в Луцьку, завдяки злагодженій роботі працівників управління карного розшуку, спецпризначенців КОРД, поліцейських Луцького РУП та інших служб, підозрюваного було затримано. Спочатку до нього підійшли представники групи оповіщення, які діяли згідно з Постановою КМУ 560. Щоб уникнути пред’явлення військово-облікових документів, зловмисник націлив на них пістолет і втік.

Після цього його зупинили патрульні, яким він також погрожував пістолетом, а потім втік у житловий будинок. Протягом двох годин чоловік переховувався, після чого був затриманий відповідно до ст. 208 КПК України. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідчі дії тривають.

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