В Луцке мужчина угрожал пистолетом правоохранителям

39-летнему жителю Луцка объявили подозрение за угрозы с пистолетом.

39-летнему жителю Луцка, который угрожал оружием должностным лицам и правоохранителям, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного Кодекса Украины. Мужчину обвиняют в угрозах в отношении должностного лица (ст. 350 УКУ) и угрозах правоохранителям (ст. 345 УКУ). Об этом сообщили в полиции Волынской области.

1 августа на проспекте Молодежи в Луцке, благодаря слаженной работе сотрудников управления уголовного розыска, спецназовцев КОРД, полицейских Луцкого РУП и других служб, подозреваемый был задержан. Сначала к нему подошли представители группы оповещения, которые действовали согласно Постановлению КМУ 560. Чтобы избежать предъявления военно-учетных документов, злоумышленник нацелил на них пистолет и убежал.

После этого его остановили патрульные, которым он также угрожал пистолетом, а затем убежал в жилой дом. В течение двух часов мужчина скрывался, после чего был задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следственные действия продолжаются.

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