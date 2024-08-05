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Розтрата 20 тон дизпалива: на Донеччині судитимуть начальника логістики військової частини

20:15, 5 серпня 2024
Було безпідставно розтрачено майже 20 тон дизельного пального, загальною вартістю понад 370 000 гривень.
Розтрата 20 тон дизпалива: на Донеччині судитимуть начальника логістики військової частини
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Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду, стосовно начальника логістики однієї з військових частин  за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, на початку 2022 року Міністерство оборони України уклало договір з київською компанією про постачання продуктів харчування та питної води до військових частин.

За умовами договору транспортування до частини на територію Донецької області повинна була здійснювати компанія-постачальник.

«Однак начальник логістики військової частини домовився з представником компанії про те, що доставку харчів та питної води військова частина буде перевозити зі складів постачальника до свого продовольчого складу власним транспортом.

За це постачальник буде віддавати грошима вартість пального посадовцю всупереч умовам договору», - заявили у відомстві.

Таким чином було безпідставно розтрачено майже 20 тон дизельного пального, загальною вартістю понад 370 000 гривень.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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