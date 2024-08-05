Растрата 20 тонн дизтоплива: в Донецкой области будут судить начальника логистики воинской части

Было безосновательно растрачено почти 20 тонн дизельного горючего, общей стоимостью более 370 000 гривен.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд относительно начальника логистики одной из воинских частей по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в больших размерах в условиях военного положения.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, в начале 2022 года Министерство обороны Украины заключило договор с киевской компанией о поставках продуктов питания и питьевой воды в воинские части.

По условиям договора транспортировки в часть на территорию Донецкой области должна была осуществлять компания-поставщик.

«Однако начальник логистики воинской части договорился с представителем компании о том, что доставку продовольствия и питьевой воды воинская часть будет перевозить со складов поставщика в свой продовольственный состав собственным транспортом.

За это поставщик будет отдавать деньгами стоимость горючего должностному лицу вопреки условиям договора», - заявили в ведомстве.

Таким образом, было безосновательно растрачено почти 20 тонн дизельного горючего, общей стоимостью более 370 000 гривен.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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