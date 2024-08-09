З підприємства на користь Міноборони стягнули понад 90 млн грн за невиконання контракту з поставки продукції для ЗСУ

Підприємство не поставило продукцію в обумовлені держконтрактом строки.

Спецпрокурори через суд стягнули з підприємства понад 90 млн грн за неналежне виконання умов держконтракту з поставки продукції для ЗСУ. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Встановлено, що у 2017 році оборонне відомство уклало з одним із приватних підприємств контракт на поставку продукції військового призначення для потреб Збройних Сил України.

Однак, підприємство таку продукцію в обумовлені держконтрактом строки не поставило.

Враховуючи нагальну потребу Збройних Сил України у військовій техніці, несвоєчасна поставка новітніх зразків озброєння за укладеним з Міноборони контрактом негативно впливає на рівень боєздатності підрозділів ЗСУ.

У зв’язку з цим, прокурори в інтересах державі звернулися з позовом до суду про стягнення на користь Міністерства оборони України з комерційного товариства штрафних санкцій у сумі понад 90 млн грн.

Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокурора та дійшов висновку, що несвоєчасна поставка продукції військового призначення завдає істотної шкоди інтересам держави в умовах воєнного стану, та повністю задовольнив позов.

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