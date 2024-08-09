С предприятия в пользу Минобороны взыскали более 90 млн грн за невыполнение контракта по поставке продукции для ВСУ

Предприятие не поставило продукцию в оговоренные госконтрактом сроки.

Спецпрокуроры через суд взыскали с предприятия более 90 млн грн за ненадлежащее исполнение условий госконтракта по поставке продукции для ВСУ. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Установлено, что в 2017 году оборонное ведомство заключило контракт с одним из частных предприятий на поставку продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил Украины.

Однако предприятие такую ​​продукцию в оговоренные госконтрактом сроки не поставило.

Учитывая неотложную потребность Вооруженных Сил Украины в военной технике, несвоевременная поставка новейших образцов вооружения по заключенному из Минобороны контракту негативно влияет на уровень боеспособности подразделений ВСУ.

В связи с этим прокуроры в интересах государства обратились с иском в суд о взыскании в пользу Министерства обороны Украины с коммерческого общества штрафных санкций в сумме более 90 млн грн.

Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами прокурора и пришел к выводу, что несвоевременная поставка продукции военного назначения наносит существенный вред интересам государства в условиях военного положения и полностью удовлетворил иск.

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