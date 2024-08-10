Генштаб ЗСУ показав навчання українських пілотів керувати F-16 під керівництвом інструкторів НАТО з Данії

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як інструктори НАТО з Данії навчають українських пілотів керувати F-16.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та оприлюднили відповідне відео.
«В Україну прибули F-16. Подивіться на те як данські інструктори навчають українських пілотів, техніків і наземний персонал керувати винищувачами та обслуговувати їх», - йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що після F-16 Україна працює над отриманням далекобійної зброї для винищувачів.
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер повідомив, що наявність в України винищувачів F-16 не змінює позицію США щодо ударів вглиб росії.
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