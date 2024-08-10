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Генштаб ЗСУ показав навчання українських пілотів керувати F-16 під керівництвом інструкторів НАТО з Данії

17:31, 10 серпня 2024
Данські інструктори навчають українських пілотів, техніків та наземний персонал керувати та обслуговувати F-16.
Генштаб ЗСУ показав навчання українських пілотів керувати F-16 під керівництвом інструкторів НАТО з Данії
Джерело фото: AA Photo
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У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як інструктори НАТО з Данії навчають українських пілотів керувати F-16.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та оприлюднили відповідне відео.

«В Україну прибули F-16. Подивіться на те як данські інструктори навчають українських пілотів, техніків і наземний персонал керувати винищувачами та обслуговувати їх», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що після F-16 Україна працює над отриманням далекобійної зброї для винищувачів.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер повідомив, що наявність в України винищувачів F-16 не змінює позицію США щодо ударів вглиб росії.

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