Генштаб ВСУ показал обучение украинских пилотов управлять F-16 под руководством инструкторов НАТО из Дании

Датские инструкторы обучают украинских пилотов, техников и наземный персонал управлять и обслуживать F-16.

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как инструкторы НАТО из Дании обучают украинских пилотов управлять F-16.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ и обнародовали соответствующее видео.

«В Украину прибыли F-16. Посмотрите на то, как датские инструкторы обучают украинских пилотов, техников и наземный персонал управлять истребителями и обслуживать их», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что после F-16 Украина работает над получением дальнобойного оружия для истребителей.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что наличие у Украины истребителей F-16 не меняет позицию США относительно ударов вглубь россии.

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