Раді рекомендують повернути на доопрацювання законопроект щодо уточнення ступеня освіти для адвокатів

Комітет з питань правової політики розглянув законопроект щодо уточнення ступеня вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.

Як писала «Судово-юридична газета», депутати пропонують змінити закон про адвокатуру в частині того, що має вважатися повною вищою освітою для набуття статусу адвоката.

Комітет з питань правової політики розглянув законопроект про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо уточнення ступеня вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність № 10312.

Документом пропонується викласти в новій редакції частину першу статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – закон), в якій уточнити вимоги до освіти адвоката. Зокрема встановити, що адвокатом може бути фізична особа, яка має вищу освіту за освітнім ступенем магістра на основі освітнього ступеня бакалавра в галузі права.

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме уточненню ступеню вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність та узгодженню положення закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» із положеннями чинного закону України «Про вищу освіту».

За результатами обговорення, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо уточнення ступеня вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність (реєстр. № 10312) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

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