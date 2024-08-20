Практика судів
  1. В Україні

Раді рекомендують повернути на доопрацювання законопроект щодо уточнення ступеня освіти для адвокатів

17:18, 20 серпня 2024
Комітет з питань правової політики розглянув законопроект щодо уточнення ступеня вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.
Раді рекомендують повернути на доопрацювання законопроект щодо уточнення ступеня освіти для адвокатів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», депутати пропонують змінити закон про адвокатуру в частині того, що має вважатися повною вищою освітою для набуття статусу адвоката.

Комітет з питань правової політики розглянув законопроект про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо уточнення ступеня вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність № 10312.

Документом пропонується викласти в новій редакції частину першу статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – закон), в якій уточнити вимоги до освіти адвоката. Зокрема встановити, що адвокатом може бути фізична особа, яка має вищу освіту за освітнім ступенем магістра на основі освітнього ступеня бакалавра в галузі права.

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме уточненню ступеню вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність та узгодженню положення закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» із положеннями чинного закону України «Про вищу освіту».

За результатами обговорення, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо уточнення ступеня вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність (реєстр. № 10312) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, отримають шанс не сісти до вʼязниці - Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство у разі добровільного повернення на службу.

Верховна Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами і здачу її до поліції

Парламент прийняв закон, за яким у громадян буде 30 днів, щоб здати або задекларувати зброю, якщо вони її ще не задекларували.

Військовослужбовці, які беруть участь у Курській операції, будуть отримувати всі виплати, передбачені для передової - прийнято закон

Воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

Кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: повний список

Серед претендентів на дві посади членів Ради правосуддя - судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів, а також начальник ТУ ДСА.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва