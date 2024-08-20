Раде рекомендуют вернуть на доработку законопроект об уточнении степени образования для адвокатов

Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел законопроект об уточнении степени высшего образования для лиц, имеющих право осуществлять адвокатскую деятельность.

Как писала «Судебно-юридическая газета», депутаты предлагают изменить закон об адвокатуре в части того, что должно считаться полным высшим образованием для получения статуса адвоката.

Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» об уточнении степени высшего образования для лиц, имеющих право осуществлять адвокатскую деятельность №10312.

Документом предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 6 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (далее – закон), в которой уточнит требования к образованию адвоката. В частности, установить, что адвокатом может быть физическое лицо, имеющее высшее образование по образовательной степени магистра на основе образовательной степени бакалавра в области права.

Принятие указанного законопроекта будет способствовать уточнению степени высшего образования для лиц, имеющих право осуществлять адвокатскую деятельность и согласование положения закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с положениями действующего закона Украины «О высшем образовании».

По результатам обсуждения Комитет решил рекомендовать Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» об уточнении степени высшего образования для лиц, имеющих право осуществлять адвокатскую деятельность вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.