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У Вінниці 17-річного хлопця підозрюють у жорстокому вбивстві дівчини

23:58, 25 серпня 2024
Адвокат просив пом’якшити запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 23-річної дівчини.
У Вінниці 17-річного хлопця підозрюють у жорстокому вбивстві дівчини
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У Вінниці залишили під вартою 17-річного підозрюваного у жорстокому вбивстві дівчини. Про це повідомляє Вінницький апеляційний суд.

Апеляційну скаргу адвоката в інтересах підозрюваного  залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді міського суду про застосування до ймовірного порушника як запобіжного заходу тримання під вартою – без змін, — так вирішив Вінницький апеляційний суд.

Він погодився із висновком суду першої інстанції, що визначити неповнолітньому більш м’який запобіжний захід не можливо. Серед підстав, зокрема, такі: підозра у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 15 років, відсутність соціально стримуючих факторів, негативні характеристики за місцем проживання і навчання.

Водночас орган досудового розслідування обґрунтував ризики: спроби переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Як свідчать судові документи,17-річного жителя Хмільницького району підозрюють у вбивстві 23-річної односельчанки. Слідство перевіряє, чи юнак душив її та смертельно поранив ножем за відмову вступити з ним у статеві зносини.  

Згідно з довідкою лікувального закладу, від вживання канабісу хлопець тоді перебував у стані наркотичного сп’яніння.

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