Після арешту Павла Дурова високопосадовцям рф наказали «зачистити» свої Telegram-акаунти

У рф деяким високопоставленим чиновника наказали видалити з Telegram робочі листування.

У рф низці чиновникам дали наказ видалити з Telegram робочі листування після затримання у Франції засновника месенджера Павла Дурова. Про це повідомили росЗМІ.

Зазначається, що чиновники адміністрацій російського диктатора та уряду росії, а також співробітники деяких силових відомств отримали вказівку видалити з Telegram робочі листування. Аналогічний наказ отримали високопосадовці міноборони рф та деякі великі російські бізнесмени.

Водночас деякі чиновники у коментарі росЗМІ заявили, що їм вказівки про видалення листування поки що не надходили. А втім, їх очікують уже в понеділок-вівторок (26-27 серпня).

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Згодом Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Додамо, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер.

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