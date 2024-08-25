Практика судів
  1. У світі

Після арешту Павла Дурова високопосадовцям рф наказали «зачистити» свої Telegram-акаунти

16:28, 25 серпня 2024
У рф деяким високопоставленим чиновника наказали видалити з Telegram робочі листування.
Після арешту Павла Дурова високопосадовцям рф наказали «зачистити» свої Telegram-акаунти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У рф низці чиновникам дали наказ видалити з Telegram робочі листування після затримання у Франції засновника месенджера Павла Дурова. Про це повідомили росЗМІ.

Зазначається, що чиновники адміністрацій російського диктатора та уряду росії, а також співробітники деяких силових відомств отримали вказівку видалити з Telegram робочі листування. Аналогічний наказ отримали високопосадовці міноборони рф та деякі великі російські бізнесмени.

Водночас деякі чиновники у коментарі росЗМІ заявили, що їм вказівки про видалення листування поки що не надходили. А втім, їх очікують уже в понеділок-вівторок (26-27 серпня).

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Згодом Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Додамо, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада дала шанс звільнитися дезертирам та тим, хто самовільно залишив військову частину - як це працюватиме

Які зміни вніс парламент до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також до закону про військову службу в рамках механізму звільнення від відповідальності за дезертирство та СЗЧ.

Особи з інвалідністю та чоловіки з певними захворюваннями пройдуть ВЛК без проведення медичного огляду

ВЛК буде приймати постанову на основі документів та даних, наявних в електронній системі охорони здоров’я.

ВККС вже вчетверте виключає запитання з тестів для іспитів на посади суддів місцевих та апеляційних судів

У ВККС кажуть, що всі питання щодо якості тестових завдань слід адресувати НШСУ.

Верховна Рада схвалила законопроект про позбавлення державних нагород за популяризацію рф

Пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, якими встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України.

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК

А також постановка на військовий облік чоловіків до 25 років буде відбуватися автоматично без проходження ВЛК – це потрібно для прискорення формування бази даних про всіх чоловіків, яких можуть призвати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова