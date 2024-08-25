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После ареста Павла Дурова чиновникам рф приказали «зачистить» свои Telegram-аккаунты

16:28, 25 августа 2024
В россии некоторым высокопоставленным чиновникам приказали удалить из Telegram рабочие переписки.
После ареста Павла Дурова чиновникам рф приказали «зачистить» свои Telegram-аккаунты
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В россии ряду чиновникам приказали удалить из Telegram рабочие переписки после задержания во Франции основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом сообщили росСМИ.

Отмечается, что чиновники администраций российского диктатора и правительства россии, а также сотрудники некоторых силовых ведомств получили указание удалить из Telegram рабочие переписки. Аналогичный приказ получили чиновники минобороны россии и некоторые крупные российские бизнесмены.

В то же время, некоторые чиновники в комментарии росСМИ заявили, что им указания об удалении переписки пока не поступали. Впрочем, их ожидают уже в понедельник-вторник (26-27 августа).

Напомним, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Позже Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Добавим, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

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