В Виннице 17-летнего парня подозревают в жестоком убийстве девушки

Адвокат просил смягчить меру пресечения подозреваемому в убийстве 23-летней девушки.

В Виннице оставили под стражей 17-летнего подозреваемого в жестоком убийстве девушки. Об этом сообщает Винницкий апелляционный суд.

Апелляционную жалобу адвоката в интересах подозреваемого оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи городского суда о применении к предполагаемому нарушителю в качестве меры пресечения содержанию под стражей – без изменений, – так решил Винницкий апелляционный суд.

Он согласился с выводом суда первой инстанции, что определить несовершеннолетнему более мягкую меру пресечения невозможно. Среди оснований, в частности, такие: подозрение в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание – лишение свободы сроком до 15 лет, отсутствие социально сдерживающих факторов, негативные характеристики по месту жительства и обучения.

В то же время, орган досудебного расследования обосновал риски: попытки скрываться от органов досудебного расследования и/или суда и препятствовать уголовному производству иным образом.

Как свидетельствуют судебные документы, 17-летний житель Хмельницкого района подозревается в убийстве 23-летней односельчанки. Следствие проверяет, душил ли ее юноша и смертельно ранил ножом за отказ вступить с ним в половое сношение.

Согласно справке лечебного учреждения, от употребления каннабиса парень тогда находился в состоянии наркотического опьянения.

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